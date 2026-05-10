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Listen to 7 radio stations in Muscat online

undefined Virgin Radio Oman

Virgin Radio Oman

Muscat, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Merge 104.8 FM

Merge 104.8 FM

Muscat, Pop
undefined Hala FM 102.7 FM

Hala FM 102.7 FM

Muscat, Pop
undefined Hi Fm

Hi Fm

Muscat, House, Pop

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