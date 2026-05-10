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Listen to 36 radio stations in Manchester online

undefined BBC Radio Manchester

BBC Radio Manchester

Manchester
undefined Gaydio

Gaydio

Manchester, Rock, Pop
undefined Moods Radio Xtra

Moods Radio Xtra

Manchester, Country, R'n'B, Pop
undefined Psychedelic Secrets Radio

Psychedelic Secrets Radio

Manchester, Trance
undefined UCB2

UCB2

Manchester, Christian Music, Christian Contemporary
undefined UCB1

UCB1

Manchester, Christian Music, Christian Contemporary
undefined Nationvibe worldwide

Nationvibe worldwide

Manchester, Soul, Garage House, House
undefined Jersey Shores Good Time Oldies

Jersey Shores Good Time Oldies

Manchester, Rock, Oldies, Pop
undefined Man City Radio - Manchester City FC live audio

Man City Radio - Manchester City FC live audio

Manchester
undefined KMCH Mix 94.7 FM

KMCH Mix 94.7 FM

Manchester, Hits
undefined Techno Science

Techno Science

Manchester, Techno
undefined DUBPL8Z.FM

DUBPL8Z.FM

Manchester, Techno, Electro
undefined The Revolution Show

The Revolution Show

Manchester, Christian Music, Christian Contemporary
undefined Cosoro Radio

Cosoro Radio

Manchester, African Music
undefined Base FM

Base FM

Manchester, Dance
undefined Konnect Radio

Konnect Radio

Manchester, Christian Music
undefined My House Radio

My House Radio

Manchester, Disco, House
undefined Unity Radio

Unity Radio

Manchester, Electro, Drum'n'Bass, Hip Hop, R'n'B
undefined Smooth Radio North West

Smooth Radio North West

Manchester, Easy Listening
undefined Capital FM Manchester

Capital FM Manchester

Manchester, Top 40, Top 40 & Charts
undefined Birdsong.fm

Birdsong.fm

Manchester
undefined ALL FM 96.9

ALL FM 96.9

Manchester, Pop
undefined Salaam BCR

Salaam BCR

Manchester, Islamic Music
undefined WFTZ Rooster 101.5 FM

WFTZ Rooster 101.5 FM

Manchester, Pop

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