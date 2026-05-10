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Listen to 9 radio stations in Kelowna online

undefined CKLZ 104.7 The Lizard

CKLZ 104.7 The Lizard

Kelowna, Rock
undefined 101.5 EZ Rock Kelowna

101.5 EZ Rock Kelowna

Kelowna, Rock, Classic Rock
undefined Virgin Radio Kelowna

Virgin Radio Kelowna

Kelowna, Rock
undefined 103.1 Beach Radio

103.1 Beach Radio

Kelowna, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined CKKO K96.3 FM

CKKO K96.3 FM

Kelowna, Classic Rock
undefined CBC Radio One Kelowna

CBC Radio One Kelowna

Kelowna

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