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Listen to 24 radio stations in Kampala online

undefined KIIS 100.9

KIIS 100.9

Kampala, Talk, Hip Hop
undefined CBS Eyobujjajja 88.8 FM

CBS Eyobujjajja 88.8 FM

Kampala, African Music
undefined Christ's Heart Radio

Christ's Heart Radio

Kampala, Christian Music
undefined Capital FM 91.3

Capital FM 91.3

Kampala, Hits, African Music, Reggae
undefined Galaxy 100.2 FM

Galaxy 100.2 FM

Kampala, Hits
undefined Radio Simba Ennene

Radio Simba Ennene

Kampala, African Music, Afrobeat
undefined Akaboozi 87.9 FM

Akaboozi 87.9 FM

Kampala
undefined CBS Emmanduso 89.2 FM – Radio Buganda

CBS Emmanduso 89.2 FM – Radio Buganda

Kampala, African Music
undefined RADIO MARIA UGANDA

RADIO MARIA UGANDA

Kampala, Christian Music

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