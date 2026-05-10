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Listen to 64 radio stations in Johannesburg online

undefined Jacaranda FM 94.2

Jacaranda FM 94.2

Johannesburg, Hits, 80s, Pop, 90s
undefined Sauma HD Radio

Sauma HD Radio

Johannesburg, African Music
undefined LM RADIO®

LM RADIO®

Johannesburg, Charts, Oldies, Top 40, Pop
undefined Amapiano Cartel Radio

Amapiano Cartel Radio

Johannesburg, African Music, Afrobeat
undefined Motherlandradio

Motherlandradio

Johannesburg, Gospel, Christian Music, Instrumental
undefined AFROBEAT N1 FM

AFROBEAT N1 FM

Johannesburg, Hits, African Music, Afrobeat
undefined UbuntuFM Latin Radio

UbuntuFM Latin Radio

Johannesburg, Dance, Reggaeton, Reggae, Latin, Pop
undefined Viva Nation Radio

Viva Nation Radio

Johannesburg, African Music, Afrobeat, Pop
undefined UbuntuFM Radio International

UbuntuFM Radio International

Johannesburg, Afrobeat, Top 40 & Charts, R'n'B, Pop
undefined UbuntuFM Reggae Radio

UbuntuFM Reggae Radio

Johannesburg, Reggae, Dancehall, Dub
undefined UbuntuFM World Radio

UbuntuFM World Radio

Johannesburg, Rock, Alternative, Pop, Indie
undefined UbuntuFM Soul Radio

UbuntuFM Soul Radio

Johannesburg, Soul, Jazz, R'n'B, Indie
undefined UbuntuFM Jazz Radio

UbuntuFM Jazz Radio

Johannesburg, Soul, Jazz, Indie
undefined UbuntuFM Hip-Hop Radio

UbuntuFM Hip-Hop Radio

Johannesburg, Rap, Hip Hop, R'n'B
undefined UbuntuFM Radio Africa

UbuntuFM Radio Africa

Johannesburg, African Music, Afrobeat, Jazz
undefined Kasie FM

Kasie FM

Johannesburg, Hits
undefined Flight Mode FM

Flight Mode FM

Johannesburg, Hip Hop
undefined CCR Namaste

CCR Namaste

Johannesburg, Indian Music, Bollywood
undefined RSG - Radio Sonder Grense

RSG - Radio Sonder Grense

Johannesburg, Hits
undefined Jozi FM

Jozi FM

Johannesburg, Talk
undefined VOW88.1

VOW88.1

Johannesburg, Rock, House, Hip Hop
undefined UbuntuFM Dance Radio

UbuntuFM Dance Radio

Johannesburg, Disco, Electro, House, Funk, Dancehall
undefined Radio Islam International

Radio Islam International

Johannesburg
undefined Springbok Radio Digital

Springbok Radio Digital

Johannesburg, Oldies
undefined Classic 1027

Classic 1027

Johannesburg, Classical
undefined Kaya FM 95.9

Kaya FM 95.9

Johannesburg, Soul, R'n'B, Pop
undefined Classic Central Radio

Classic Central Radio

Johannesburg, 80s, House, R'n'B, 90s

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