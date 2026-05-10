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Listen to 22 radio stations in Jakarta online

undefined Smart FM 95.9 Jakarta

Smart FM 95.9 Jakarta

Jakarta, Talk
undefined Radio Pelita Kasih 96.3 FM

Radio Pelita Kasih 96.3 FM

Jakarta, Folk
undefined iSWARA Jakarta

iSWARA Jakarta

Jakarta, Pop
undefined Prambors FM

Prambors FM

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