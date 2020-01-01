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RND

30 Stations from Jakarta

Prambors FM
Jakarta, Indonesia / Top 40 & Charts
FeMale Radio 97.9 FM Jakarta
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
iradio Jakarta 89.6 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Radio Pelita Kasih 96.3 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Global Radio Jakarta 88.4
Jakarta, Indonesia / Hits, Asian
Sindo Trijaya Jakarta 104.6 FM
Jakarta, Indonesia / Hits, Asian, World
Radio Elshinta 90 FM
Jakarta, Indonesia / News-Talk
V Radio 106.6 FM
Jakarta, Indonesia / Ballads
RASfm Jakarta 95.5 FM
Jakarta, Indonesia / Asian, Islamic music
Delta FM Jakarta 99.1
Jakarta, Indonesia / Hits, Asian
Brava Radio 103.8 FM
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
Radio Dangdut Indonesia 97.1 FM Jakarta
Jakarta, Indonesia / Asian
Mandarin Station FM 98.3 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Radio SSK 107.9 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Gen FM 98.7
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
Berisik Radio
Jakarta, Indonesia / Rock, Indie
CBB 105.4 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
CNS Radio
Jakarta, Indonesia / Jazz, Pop
DFM Radio Jakarta 103.4
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
Dreamers Radio
Jakarta, Indonesia / Top 40 & Charts, Pop
BPRS ERAFM UNJ
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
Indosound
Jakarta, Indonesia / Alternative, Indie, Asian, Pop
OZ Radio Jakarta 90.8 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Radio airmen
Jakarta, Indonesia / Pop
Radio Berita Klasik 828 AM
Jakarta, Indonesia / Christian Music
RADIO MSR FM
Jakarta, Indonesia / Pop
Radio Muara 693 AM Jakarta
Jakarta, Indonesia / Asian
RRI Pro 2 Jakarta FM 105
Jakarta, Indonesia / Top 40 & Charts
Smart FM 95.9 Jakarta
Jakarta, Indonesia / News-Talk
Syiar Tauhid Jakarta
Jakarta, Indonesia