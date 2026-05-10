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Listen to 7 radio stations in Columbus OH online

undefined KVKVI - Flashback Favorites

KVKVI - Flashback Favorites

Columbus OH, Rock, Oldies, Hits, Soul
undefined WJKR HD2 - Star 95.1

WJKR HD2 - Star 95.1

Columbus OH, 2000s, 80s, 90s
undefined XMO Radio - The X Music Network

XMO Radio - The X Music Network

Columbus OH, Rock, Christian Music, Pop
undefined DPS Da Needle

DPS Da Needle

Columbus OH, Hip Hop
undefined WVKO - 1580 AM

WVKO - 1580 AM

Columbus OH, Gospel
undefined WSNY - Sunny 95 94.7 FM

WSNY - Sunny 95 94.7 FM

Columbus OH, Ballads
undefined WRKZ - THE Blitz 99.7 FM

WRKZ - THE Blitz 99.7 FM

Columbus OH, Rock

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