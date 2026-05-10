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Listen to 27 radio stations in Columbus online

undefined The Fan 97.1 WBNS-FM Sports Radio - 1460 AM

The Fan 97.1 WBNS-FM Sports Radio - 1460 AM

Columbus, Talk
undefined Groovy Radio

Groovy Radio

Columbus, Oldies, 70s, 60s
undefined WCBE - 90.5 FM

WCBE - 90.5 FM

Columbus
undefined WFXE - Foxie 105 - 104.9 FM

WFXE - Foxie 105 - 104.9 FM

Columbus, Hip Hop, R'n'B
undefined Quisqueya 101.5 FM

Quisqueya 101.5 FM

Columbus, Bachata, Reggaeton, Salsa, Merengue
undefined Adonai Stereo

Adonai Stereo

Columbus, Christian Contemporary
undefined WYGB KORN Country

WYGB KORN Country

Columbus, Country
undefined Candid Radio Ohio

Candid Radio Ohio

Columbus, Country, Hits, Classical
undefined WRCG R N B 92.1

WRCG R N B 92.1

Columbus, Pop
undefined WLTC-HD2 Classic Rock 105.5

WLTC-HD2 Classic Rock 105.5

Columbus, Classic Rock
undefined WOSU Classical 101 FM

WOSU Classical 101 FM

Columbus, Classical
undefined 104.9 the River

104.9 the River

Columbus, Christian Music, Christian Contemporary
undefined WRLD 95.3 Kissin' Country Legends

WRLD 95.3 Kissin' Country Legends

Columbus, Country
undefined Classic Hits 580 WACQ and FM 101.1

Classic Hits 580 WACQ and FM 101.1

Columbus, Hits
undefined KULM 98.3 FM

KULM 98.3 FM

Columbus, Country
undefined WTJB Troy University Public Radio

WTJB Troy University Public Radio

Columbus, Classical
undefined WRCG 106.9 Really Rocks

WRCG 106.9 Really Rocks

Columbus, Talk
undefined WLTC-HD3 107.7 The Truth

WLTC-HD3 107.7 The Truth

Columbus, Christian Contemporary
undefined WBOJ Boomer 102.5

WBOJ Boomer 102.5

Columbus, Hits
undefined WOSU 89.7 FM

WOSU 89.7 FM

Columbus, Talk
undefined WDSO D-B

WDSO D-B

Columbus, Soul, Funk, R'n'B
undefined Heartlites The Hood

Heartlites The Hood

Columbus, Oldies, 70s, Pop
undefined Activa Radio

Activa Radio

Columbus, Reggaeton, Salsa, Latin
undefined KLIR - KLIR 101 - 101.1 FM

KLIR - KLIR 101 - 101.1 FM

Columbus, Pop
undefined WCGQ - Q107.3 FM Today's Best Music

WCGQ - Q107.3 FM Today's Best Music

Columbus, Top 40 & Charts
undefined WOSP - Classics Network 91.5 FM

WOSP - Classics Network 91.5 FM

Columbus

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