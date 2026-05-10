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Listen to 6 radio stations in Castelfranco Veneto online

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Radio Birikina

Castelfranco Veneto, Rock, Pop
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Radio Sorrriso

Castelfranco Veneto, Hits
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Radio Marilù

Castelfranco Veneto, Oldies
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Radio Gelosa

Castelfranco Veneto, Pop
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Radio Piterpan

Castelfranco Veneto, Pop

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