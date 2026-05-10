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Listen to 119 radio stations in Brussels online

undefined Classic 21

Classic 21

Brussels, Rock, Hits
undefined Classic 21 80's

Classic 21 80's

Brussels, 80s
undefined Nostalgie Belgique 70

Nostalgie Belgique 70

Brussels, 70s
undefined Nostalgie 60

Nostalgie 60

Brussels, Oldies
undefined Nostalgie Belgique 80

Nostalgie Belgique 80

Brussels, 80s
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Bel RTL

Brussels, Classic Rock, Pop, French songs
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Radio Contact

Brussels, 70s, French songs
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NRJ+

Brussels, Oldies, Pop
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Nostalgie NewWave

Brussels, New Wave
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Nostalgie Summertime

Brussels, Pop
undefined Nostalgie+

Nostalgie+

Brussels, Oldies

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