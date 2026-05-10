Skip to content
Radio Logo
Open app
TopicsSportsFootball / Soccer2. Bundesliga

2. Bundesliga radio – Listen to 16 2. Bundesliga radio stations online

undefined FC-Radio

FC-Radio

Cologne
undefined Sportschau - 2. Bundesliga Konferenz

Sportschau - 2. Bundesliga Konferenz

undefined Antenne Düsseldorf Sport - das Fortuna Düsseldorf Fanradio

Antenne Düsseldorf Sport - das Fortuna Düsseldorf Fanradio

Düsseldorf, Pop
undefined Das Rote Radio - das Hannover 96 Fanradio

Das Rote Radio - das Hannover 96 Fanradio

Hanover
undefined Knappen Kommentar - das FC Schalke 04 Fanradio

Knappen Kommentar - das FC Schalke 04 Fanradio

Gelsenkirchen
undefined Turmfunk - SSV Jahn Regensburg Fanradio

Turmfunk - SSV Jahn Regensburg Fanradio

Regensburg
undefined Kleeblatt Radio - das SpVgg Greuther Fürth Fanradio

Kleeblatt Radio - das SpVgg Greuther Fürth Fanradio

Fürth
undefined FC Radio - das 1. FC Köln Fanradio

FC Radio - das 1. FC Köln Fanradio

Cologne
Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 6:11:00 PM
A company fromMADSACK