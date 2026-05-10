saborfm965
Radio Mottekstrehle - SC Preußen Münster Fanradio
FC-Radio
Radio-Ascheberg
Sportschau - 2. Bundesliga Konferenz
Radio SAW Braunschweig - das Eintracht Braunschweig Fanradio
Antenne Düsseldorf Sport - das Fortuna Düsseldorf Fanradio
SV 98 Fanradio - das SV Darmstadt 98 Fanradio
Das Rote Radio - das Hannover 96 Fanradio
Knappen Kommentar - das FC Schalke 04 Fanradio
Das KSC-Fanradio vom Karlsruher SC
Turmfunk - SSV Jahn Regensburg Fanradio
Kleeblatt Radio - das SpVgg Greuther Fürth Fanradio
Hertha OnAir - das Hertha BSC Fanradio
FC Radio - das 1. FC Köln Fanradio
1. FC Nürnberg Club Fanradio - das FCN Fanradio