Skip to content
Radio Logo
Open app
SportUEFA Europa LeagueCSKA Sofia vs. Maccabi Tel Aviv

CSKA Sofia vs. Maccabi Tel Aviv

UEFA Europa League -

-

vs

-

On the radio:
Radio 103FM

UEFA Europa League: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the UEFA Europa League in live stream. The match CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv will start on August 13, 2026 at 6:00 PM.

UEFA Europa League: Join in live with these radio stations

Maccabi Tel Aviv

Radio 103FM
Radio 103FM

UEFA Europa League: More radio live streams of the matchday

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.12.1 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 8/3/2026 - 10:56:29 PM
A company fromMADSACK