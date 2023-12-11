UEFA Europa League: Live Radio Stream & Broadcast Today
Listen to the UEFA Europa League in live stream. The match CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv will start on August 13, 2026 at 6:00 PM.
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Maccabi Tel Aviv
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