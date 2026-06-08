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Minnesota Twins vs. San Diego Padres

MLB -

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On the radio:
WCCO - News Talk 830
vs

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On the radio:
KWFN - 97.3 The Fan
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match Minnesota Twins vs San Diego Padres will start on August 23, 2026 at 8:10 PM.

MLB: Join in live with these radio stations

Minnesota Twins

WCCO - News Talk 830
WCCO - News Talk 830

San Diego Padres

KWFN - 97.3 The Fan
KWFN - 97.3 The Fan

MLB: More radio live streams of the matchday

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