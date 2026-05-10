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Listen to 3 Pashto radio stations online

undefined Afghan Voice Radio

Afghan Voice Radio

London, Pop
undefined Panjab Radio

Panjab Radio

London, Pop
undefined Radio Free Afghanistan - Azadiradio

Radio Free Afghanistan - Azadiradio

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