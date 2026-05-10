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LanguagesLuganda

Listen to 6 Luganda radio stations online

undefined CBS Eyobujjajja 88.8 FM

CBS Eyobujjajja 88.8 FM

Kampala, African Music
undefined Galaxy 100.2 FM

Galaxy 100.2 FM

Kampala, Hits
undefined Radio Simba Ennene

Radio Simba Ennene

Kampala, African Music, Afrobeat
undefined CBS Emmanduso 89.2 FM – Radio Buganda

CBS Emmanduso 89.2 FM – Radio Buganda

Kampala, African Music

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