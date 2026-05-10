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Listen to 76 Indonesian radio stations online

undefined Smart FM 95.9 Jakarta

Smart FM 95.9 Jakarta

Jakarta, Talk
undefined Radio Gentara

Radio Gentara

Wonogiri, Hits, Pop
undefined RADIO KASIH

RADIO KASIH

New York City, Traditional music, Pop
undefined GUNDALING 96.1 FM BERASTAGI

GUNDALING 96.1 FM BERASTAGI

Pop
undefined BBM FM

BBM FM

Yogyakarta, Easy Listening
undefined Star Radio 107.3 FM

Star Radio 107.3 FM

Tangerang, Pop

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