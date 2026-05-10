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LanguagesHungarian

Listen to 93 Hungarian radio stations online

undefined Retro 103.9 Rádió

Retro 103.9 Rádió

Budapest, Schlager
undefined Luxfunk Dance

Luxfunk Dance

Budapest, Electro, Soul, Funk, R'n'B
undefined Luxfunk Radio

Luxfunk Radio

Budapest, Soul, Funk, Hip Hop, R'n'B
undefined Luxfunk Blackmix

Luxfunk Blackmix

Budapest, Soul, Funk, Hip Hop, R'n'B
undefined Base Fm

Base Fm

Budapest, Hits
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Rádió Bözsike

Hamburg, Pop
undefined Liberated Radio

Liberated Radio

Greensboro, Reggae, Hip Hop, R'n'B
undefined Fred Film Radio Hungarian

Fred Film Radio Hungarian

London, Film & Musical

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