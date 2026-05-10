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GenresRockGothic

Gothic radio – Listen to 167 Gothic radio stations online

undefined Sanctuary Radio Retro 80s

Sanctuary Radio Retro 80s

Denver, 80s, Industrial, Gothic
undefined 80s80s Wave

80s80s Wave

Hamburg, New Wave, 80s, Gothic
undefined WGVR Radio New York

WGVR Radio New York

New York City, New Wave, Alternative, Synthpop, Gothic
undefined 80s80s DARK WAVE

80s80s DARK WAVE

Hamburg, New Wave, Synthpop, Gothic
undefined ALTERNATIVA ROCK RADIO

ALTERNATIVA ROCK RADIO

Tegucigalpa, Punk, Alternative, Classic Rock, Gothic
undefined Sanctuary Radio Main - Dark Electro

Sanctuary Radio Main - Dark Electro

Denver, Electro, Industrial, Gothic
undefined romance

romance

Flensburg, Electro, Industrial, Gothic
undefined Arcano Obscuro

Arcano Obscuro

Mexico City, Film & Musical, Alternative, Gothic
undefined Rusnoiseradio

Rusnoiseradio

Country, Garage Rock, Metalcore, Punk, Blues, Classic Rock, Jazz, Gothic, Hard Rock, Pop, Indie, French songs
undefined Radio Darkzera

Radio Darkzera

São Paulo, New Wave, 80s, Industrial, Gothic
undefined 80s80s WGT

80s80s WGT

Rostock, 80s, Gothic
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