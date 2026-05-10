Sanctuary Radio Retro 80s
80s80s Wave
flyflew
WGVR Radio New York
80s80s DARK WAVE
Radio Nachtflug
ALTERNATIVA ROCK RADIO
Stimmungspille
Radio-NRW-OnAir
Musik4you Radio
Tornado-Musicbox
Armagedon Radio
Sanctuary Radio Main - Dark Electro
Radio psychosound
dark-sound-united
romance
Arcano Obscuro
eastend
GoA World Vampir World
Radio Dämmerröte
Other Voices Radio
Firestar-Radio & Fire-Of-Dark
Fury Fusion
Rusnoiseradio
Radio PINKSTAR
Radio Darkzera
CyberNation Radio
Darkness Radio
80s80s WGT
Rex Rock Radio
BNDS
Radio Dunkelbunt
Baba Yaga Radio
Spontis
0zero0 Radio Station
Dansemacabre
Dme Radio
Lugasrockkantine
ROCK ANTENNE - Gothic
Soundwelten
Gohtic
Darkmotion
Schwarze Rose
Brbgothic
Gruftgeschichten
Radio Kingdom Of Darkness
Rock The Bones Radio
Radio Kingdom of Darkness
Blue-Radio-Balboa
Gothic Girl Magazine Radio