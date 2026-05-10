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GenresPopSynthpop

Synthpop radio – Listen to 38 Synthpop radio stations online

undefined WGVR Radio New York

WGVR Radio New York

New York City, New Wave, Alternative, Synthpop, Gothic
undefined 80s80s DARK WAVE

80s80s DARK WAVE

Hamburg, New Wave, Synthpop, Gothic
undefined Dream Radio Deluxe

Dream Radio Deluxe

Athens, 80s, Alternative, Synthpop, Classic Rock
undefined Pig Pen Radio

Pig Pen Radio

Inverness, Electro, Synthpop
undefined Radio Piñata

Radio Piñata

Film & Musical, Synthpop, Classic Rock
undefined Indie Discotheque

Indie Discotheque

Birmingham, Disco, Electro, Alternative, Synthpop
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