Radio Depeche Mode
WGVR Radio New York
80s80s DARK WAVE
Analoq 84 Radio
Cuggì Radio
Radio BEMOWO FM
Dream Radio Deluxe
Clubsound Webradio gl-rubble
Sunflower Promotion - Party & Apresski
synthpop
Indie-Radio
Radio Gartentreff
Radio Dämmerröte
Other Voices Radio
Radio Grmljavina
80s80s Hessen
Synthwave Radio by PixelNatureWave
Galaxis Rádió
Pig Pen Radio
RADIO REEPERBAHN 80er
Radio Piñata
Radio Dunkelbunt
HitTopRadio
RT1 SYNTHWAVE
ORBITA RADIO DANCE
Indie Discotheque
radio ros brera
SynthwaveRadio
Eltronic
Synthwave
Synthesizer
Radio Damici
sunbeatsradio
Radio Caprice - Synthpop/Electropop/Technopop
RMI - Italo Disco Classic
FLY FM
Electrozombies
RMI - Euro Disco