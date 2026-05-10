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GenresPopItalo Pop

Italo Pop radio – Listen to 73 Italo Pop radio stations online

undefined RADIO PLAYFLY

RADIO PLAYFLY

World, Italian Music, Italo Pop, Pop
undefined AuroraFM

AuroraFM

Ourense, Eurodance, 2000s, Italo Pop, 90s
undefined Antenne Schlager - Italo Pop

Antenne Schlager - Italo Pop

Hanover, Italo Pop, Pop
undefined Radio Super hit

Radio Super hit

Lanciano, Italo Pop, Pop
undefined RADIO 906 ITALIA

RADIO 906 ITALIA

Treviso, Italo Pop
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RADIO ON PLAY

Club, Classic Rock, Italo Pop
undefined Matty Live Show

Matty Live Show

Udine, Hits, Italo Pop, Pop
undefined PRIMA RADIO NAPOLI

PRIMA RADIO NAPOLI

Acerra, Italo Pop
undefined Life Radio Tirol Italo

Life Radio Tirol Italo

Innsbruck, Italo Pop
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