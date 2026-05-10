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Cities Victoria

Listen to 18 radio stations in Victoria online

undefined Broken Neck Radio

Broken Neck Radio

Victoria, Heavy Metal
undefined LA LUPE 95.3 FM - Ciudad Victoria

LA LUPE 95.3 FM - Ciudad Victoria

Victoria, Mexican Music
undefined Radio Aleluya 840AM

Radio Aleluya 840AM

Victoria, Christian Music
undefined Radio Victoria 107.9 FM

Radio Victoria 107.9 FM

Victoria, Pop
undefined Hits4All Canada

Hits4All Canada

Victoria, Hits, 70s, 80s
undefined C-FAX 1070 AM

C-FAX 1070 AM

Victoria, Hits
undefined CBUX Ici Musique Colombrie-Britannique 88.9 FM

CBUX Ici Musique Colombrie-Britannique 88.9 FM

Victoria, Classical
undefined CIOC The Ocean 98.5 FM

CIOC The Ocean 98.5 FM

Victoria, Ballads, Top 40, Top 40 & Charts
undefined CBC Radio One Victoria

CBC Radio One Victoria

Victoria
undefined KIXS 108 FM

KIXS 108 FM

Victoria, Country

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