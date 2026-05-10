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Listen to 6 radio stations in Tulsa OK online

undefined 96.5 KRMG

96.5 KRMG

Tulsa OK, Talk, Pop
undefined Classical 88.7 - KWTU HD1

Classical 88.7 - KWTU HD1

Tulsa OK, Classical
undefined KHTT - 106.9 K-Hits

KHTT - 106.9 K-Hits

Tulsa OK, Top 40 & Charts
undefined KCFO AM 970

KCFO AM 970

Tulsa OK
undefined Public Radio 89.5 - KWGS HD1

Public Radio 89.5 - KWGS HD1

Tulsa OK
undefined Jazz 89.5 - KWGS HD2

Jazz 89.5 - KWGS HD2

Tulsa OK, Jazz

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