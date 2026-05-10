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Listen to 44 radio stations in Sofia online

undefined Radio 1 BG

Radio 1 BG

Sofia, Hits
undefined NRJ 89.5 FM Sofija

NRJ 89.5 FM Sofija

Sofia, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined BG Radio

BG Radio

Sofia, Pop
undefined Maxx FM Bulgaria

Maxx FM Bulgaria

Sofia, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Radio OxFM

Radio OxFM

Sofia, Greek Music
undefined Metro Love 80s

Metro Love 80s

Sofia, 80s
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BG Estrada

Sofia, Schlager, Traditional music, Pop
undefined Hit FM Bulgaria

Hit FM Bulgaria

Sofia, Electro, Top 40 & Charts
undefined BNR Radio Sofia - БНР Радио София

BNR Radio Sofia - БНР Радио София

Sofia, Pop
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Radio Family

Sofia, Children Music
undefined Radio Veronika

Radio Veronika

Sofia, Balkan Music
undefined Radio Fresh

Radio Fresh

Sofia, Pop
undefined Radio Maia

Radio Maia

Sofia, Pop
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Darik Radio

Sofia, Pop

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