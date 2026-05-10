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Listen to 3 radio stations in Sønderborg online

undefined Party Radio

Party Radio

Sønderborg, Hits, 80s, 90s
undefined NOVA - Sønderborg 98.9 FM

NOVA - Sønderborg 98.9 FM

Sønderborg, Pop
undefined Globus Guld - Sønderborg 95.4 FM

Globus Guld - Sønderborg 95.4 FM

Sønderborg, Hits

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