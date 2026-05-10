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Listen to 34 radio stations in Santa Cruz online

undefined Radio Activa 91.9 FM

Radio Activa 91.9 FM

Santa Cruz, Latin
undefined KNRY KMBY 1240 & 95.9 FM

KNRY KMBY 1240 & 95.9 FM

Santa Cruz, Oldies
undefined KZSC Streaming

KZSC Streaming

Santa Cruz, Talk
undefined KSQD 90.7 FM - Commuity Radio

KSQD 90.7 FM - Commuity Radio

Santa Cruz, Talk
undefined Radio Club Tenerife

Radio Club Tenerife

Santa Cruz
undefined KSRI - Air1 90.7 FM

KSRI - Air1 90.7 FM

Santa Cruz, Christian Music
undefined KSCO AM 1080

KSCO AM 1080

Santa Cruz, Talk

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