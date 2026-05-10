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Listen to 7 radio stations in Santa Barbara online

undefined Classical KUSC

Classical KUSC

Santa Barbara, Classical
undefined Funk the Planet

Funk the Planet

Santa Barbara, Soul, Funk
undefined KRCY Krazy FM 105.9

KRCY Krazy FM 105.9

Santa Barbara, Oldies, Hits
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Carpinteria Valley Radio

Santa Barbara, Latin
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Tequila FM

Santa Barbara, Latin
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Album Rock

Santa Barbara, Rock, Classic Rock
undefined KSBX - KCBX FM 90 Public Radio

KSBX - KCBX FM 90 Public Radio

Santa Barbara

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