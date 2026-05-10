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Listen to 5 radio stations in Oxnard online

undefined Serenata FM

Serenata FM

Oxnard, Ballads, Spanish Music, Mexican Music, Love Songs
undefined Radio Indígena

Radio Indígena

Oxnard, Ranchera
undefined KMLA La M 103.7 FM

KMLA La M 103.7 FM

Oxnard, Ranchera
undefined KLJR La Mejor 96.7 FM

KLJR La Mejor 96.7 FM

Oxnard, Top 40 & Charts
undefined KCAQ Q95.5

KCAQ Q95.5

Oxnard, 80s, Hip Hop, R'n'B

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