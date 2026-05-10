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Listen to 4 radio stations in Oswego NY online

undefined WRVO-3

WRVO-3

Oswego NY, Talk
undefined WRVO-2

WRVO-2

Oswego NY, Talk
undefined WTKV - TK99 105.5 FM

WTKV - TK99 105.5 FM

Oswego NY, Rock, Classic Rock
undefined WRVO 89.9 FM

WRVO 89.9 FM

Oswego NY, Talk

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