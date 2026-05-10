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Listen to 12 radio stations in Oklahoma City online

undefined WWLS The Sports Animal 98.1 FM

WWLS The Sports Animal 98.1 FM

Oklahoma City, Talk
undefined KJKE Jake 93.3 FM

KJKE Jake 93.3 FM

Oklahoma City, Country
undefined KRMP Heart & Soul 92.1 FM & 1140 AM

KRMP Heart & Soul 92.1 FM & 1140 AM

Oklahoma City, Hip Hop, R'n'B, Pop
undefined Gold Star Oldies USA

Gold Star Oldies USA

Oklahoma City, Oldies, Rock'n'Roll, 70s, 50s, 60s, Classic Rock
undefined Uncion Del Espiritu Santo

Uncion Del Espiritu Santo

Oklahoma City, Gospel
undefined Candid Radio Oklahoma

Candid Radio Oklahoma

Oklahoma City, Rock, Alternative, Classic Rock
undefined Oneway Radio

Oneway Radio

Oklahoma City, Salsa, Christian Music, Merengue
undefined KZUE La Tremenda Radio Mexico 1460 AM

KZUE La Tremenda Radio Mexico 1460 AM

Oklahoma City, Hits, Ranchera
undefined KTLR 890 AM

KTLR 890 AM

Oklahoma City, Talk
undefined KOSU-HD2 The Spy FM 91.7 & 107.5

KOSU-HD2 The Spy FM 91.7 & 107.5

Oklahoma City, Indie
undefined KGOU / KROU / KWOU / KOUA - 106.5 / 105.7 / 88.1 / 91.9 FM

KGOU / KROU / KWOU / KOUA - 106.5 / 105.7 / 88.1 / 91.9 FM

Oklahoma City, Talk
undefined KVSP Power 103.5 FM

KVSP Power 103.5 FM

Oklahoma City, Hip Hop, R'n'B

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