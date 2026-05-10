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Listen to 86 radio stations in Nuremberg online

undefined BR Schlager

BR Schlager

Nuremberg, Schlager
undefined STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg

STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg

Nuremberg, Rock, Classic Rock
undefined 98.6 charivari

98.6 charivari

Nuremberg, Pop
undefined Gong 97.1

Gong 97.1

Nuremberg, Rock, Classic Rock
undefined Pirate Radio

Pirate Radio

Nuremberg, Rock, Heavy Metal, Indie
undefined Radio F 94.5

Radio F 94.5

Nuremberg, 70s, 80s, Pop
undefined Radio Ellinadiko

Radio Ellinadiko

Nuremberg, Pop

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