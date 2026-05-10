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Listen to 9 radio stations in Novi Sad online

undefined Radio 021 92.2 FM

Radio 021 92.2 FM

Novi Sad, Rock, Top 40 & Charts, Pop
undefined Radio Antena Uzivo

Radio Antena Uzivo

Novi Sad, Traditional music
undefined Radio Novi Sad 2

Radio Novi Sad 2

Novi Sad

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