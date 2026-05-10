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Listen to 4 radio stations in Medicine Hat online

undefined CHAT-FM 94.5

CHAT-FM 94.5

Medicine Hat, Top 40, Top 40 & Charts
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CFMY My96 FM

Medicine Hat, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop

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Generated: 10/5/2026 - 3:16:55 PM
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