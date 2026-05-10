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Listen to 3 radio stations in Marshfield online

undefined WAVL Wave 100.5

WAVL Wave 100.5

Marshfield, Pop
undefined WUMT 91.7 / WUMB

WUMT 91.7 / WUMB

Marshfield, Pop, Folk
undefined WATD 95.9 FM

WATD 95.9 FM

Marshfield, Pop

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