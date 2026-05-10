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Listen to 240 radio stations in Madrid online

undefined Rock FM

Rock FM

Madrid, Rock, Classic Rock
undefined KISS FM España

KISS FM España

Madrid, Hits, 80s, Pop, 90s
undefined Cadena SER Madrid

Cadena SER Madrid

Madrid, Hits
undefined Los 40 Principales España

Los 40 Principales España

Madrid, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Onda Cero Madrid

Onda Cero Madrid

Madrid, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Cadena Dial 91.7 FM

Cadena Dial 91.7 FM

Madrid, Rock, Classic Rock, Pop
undefined SPLASH 90's

SPLASH 90's

Madrid, 90s
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KANDELA FM

Madrid, Reggaeton, Merengue, Latin, Cumbia
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Flow Radio España

Madrid, Flamenco, Bachata, Salsa, Latin
undefined SPLASH Spain

SPLASH Spain

Madrid, Hits, Pop
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Activa FM Madrid

Madrid, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
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MuyBuena Madrid

Madrid, Pop
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Bikini FM Madrid

Madrid, 2000s, Hits, Pop, 90s

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