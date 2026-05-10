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Listen to 3 radio stations in Lewisburg online

undefined WVBU 90.5 FM

WVBU 90.5 FM

Lewisburg, Rock
undefined WGRC - The Message Is In The. Music

WGRC - The Message Is In The. Music

Lewisburg, Christian Music
undefined WCXR - WZXR 103.7 FM

WCXR - WZXR 103.7 FM

Lewisburg, Rock

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