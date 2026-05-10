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Listen to 3 radio stations in Hays online

undefined KXNC-FM Kiss 104.7

KXNC-FM Kiss 104.7

Hays, Top 40 & Charts
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KPRD

Hays, Christian Music, Christian Contemporary
undefined KHAZ - KZ Country 99.5 FM

KHAZ - KZ Country 99.5 FM

Hays, Country

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