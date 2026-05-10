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Listen to 9 radio stations in Fürth online

undefined Kleeblatt Radio - das SpVgg Greuther Fürth Fanradio

Kleeblatt Radio - das SpVgg Greuther Fürth Fanradio

Fürth
Radio frequencies in Fürth
Vilradio 91.0
91
Vilradio 91.0
96.4

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