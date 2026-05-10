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Listen to 7 radio stations in Fort Wayne online

undefined Spectrum 23.9

Spectrum 23.9

Fort Wayne, Country, Oldies, Hits
undefined Alt 99.5 FM & 102.3 FM

Alt 99.5 FM & 102.3 FM

Fort Wayne, Alternative
undefined WAJI Majic 95.1

WAJI Majic 95.1

Fort Wayne, Pop
undefined WBYR 98.9 FM The Bear

WBYR 98.9 FM The Bear

Fort Wayne, Rock
undefined JammerStream One

JammerStream One

Fort Wayne, Rock, Indie
undefined WBOI - Northeast Indiana Public Radio 89.1 FM

WBOI - Northeast Indiana Public Radio 89.1 FM

Fort Wayne
undefined WBCL - Christian Radio 90.3 FM

WBCL - Christian Radio 90.3 FM

Fort Wayne, Christian Music

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