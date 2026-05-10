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Listen to 3 radio stations in Castlebar online

undefined Global Irish Radio

Global Irish Radio

Castlebar, Hits
undefined Global Irish Radio (GIR.ie)

Global Irish Radio (GIR.ie)

Castlebar, Rock, Pop
undefined Community Radio Castlebar CRCfm 102.9

Community Radio Castlebar CRCfm 102.9

Castlebar

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