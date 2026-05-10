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Listen to 8 radio stations in Braga online

undefined Fama Radio

Fama Radio

Braga, Rock, 80s, Pop, 90s
undefined Radio cidade azul

Radio cidade azul

Braga
undefined RUM 97.5 FM - Rádio Universitária do Minho

RUM 97.5 FM - Rádio Universitária do Minho

Braga, Pop
undefined Antena Minho

Antena Minho

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