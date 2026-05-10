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Listen to 5 radio stations in Ballarat online

undefined 3BBA 103.1 Power FM (AU Only)

3BBA 103.1 Power FM (AU Only)

Ballarat, Hits
undefined ABC Ballarat

ABC Ballarat

Ballarat

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