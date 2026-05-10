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Listen to 9 radio stations in Albuquerque online

undefined Canal 8090 Retro Hits Radio

Canal 8090 Retro Hits Radio

Albuquerque, Hits, 80s, 90s
undefined Fuego 102.9 FM

Fuego 102.9 FM

Albuquerque, Latin
undefined KXKS 1190 AM

KXKS 1190 AM

Albuquerque
undefined KSWV 810 AM

KSWV 810 AM

Albuquerque, Hits
undefined KDLW Z 106.3 FM

KDLW Z 106.3 FM

Albuquerque, Top 40 & Charts
undefined KBOM / KUNM / KRAR / KRRE / KRRT - 88.7 / 88.9 / 91.9 / 91.9 / 90.9 FM

KBOM / KUNM / KRAR / KRRE / KRRT - 88.7 / 88.9 / 91.9 / 91.9 / 90.9 FM

Albuquerque, Hits
undefined KKOB News Radio 770 AM

KKOB News Radio 770 AM

Albuquerque, Talk

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