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Listen to 27 Urdu radio stations online

undefined Liberty Beats Radio

Liberty Beats Radio

Lahore, Rock, Dance, Pop
undefined SPICE DIGITAL

SPICE DIGITAL

Bradford, Indian Music, 2000s, 80s
undefined BaatShaat

BaatShaat

Brandon
undefined RPRadio

RPRadio

Brandon, Talk
undefined Radio Pakistan FM93 Faisalabad

Radio Pakistan FM93 Faisalabad

Talk
undefined Radio FM World Pakistan

Radio FM World Pakistan

Islamabad, Film & Musical
undefined FM 101 Peshawar

FM 101 Peshawar

Peshawar, Pop
undefined DC Naat Radio

DC Naat Radio

Islamic Music
undefined Radio Aap ki Awaz 92.9 FM

Radio Aap ki Awaz 92.9 FM

Frederiksberg, Traditional music, Folk
undefined FunAsia FM 104.9 - KZMP-FM 104.9

FunAsia FM 104.9 - KZMP-FM 104.9

Dallas, Indian Music
undefined Urdu Radio Station

Urdu Radio Station

San Francisco

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