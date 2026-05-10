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Listen to 134 radio stations in Zurich online

undefined Vintage Radio

Vintage Radio

Zurich, Oldies
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SwissGroove

Zurich, Chillout, Funk, Jazz
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my105 Mashup

Zurich, Mashup, Electro, Top 40 & Charts, Pop
undefined my105 DJ Radio

my105 DJ Radio

Zurich, Dance, Electro, House
undefined my105 Vybe

my105 Vybe

Zurich, House

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