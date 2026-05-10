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Listen to 5 radio stations in Trollhättan online

undefined Lite FM 101.2

Lite FM 101.2

Trollhättan, Electro, Top 40 & Charts, Pop
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Radio Gold Sweden

Trollhättan, Oldies
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Radio Trollhattan

Trollhättan, Oldies, Big Band
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Lite FM

Trollhättan, Top 40 & Charts, Pop

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