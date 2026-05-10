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Listen to 7 radio stations in St. Catharines online

undefined CHTZ HTZ-FM 97.7

CHTZ HTZ-FM 97.7

St. Catharines, Heavy Metal, Classic Rock, Hard Rock
undefined Newstalk 610 CKTB

Newstalk 610 CKTB

St. Catharines, Talk
undefined Classic 1220 AM CFAJ

Classic 1220 AM CFAJ

St. Catharines, Hits
undefined FM101 - The Planet

FM101 - The Planet

St. Catharines, Electro, House, 90s

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