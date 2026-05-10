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Listen to 6 radio stations in Segovia online

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Classic Old Time Radio

Segovia, 20s 30s 40s 50s 60s, Oldies
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Onda Cero Segovia

Segovia, Hits, Top 40 & Charts, Pop
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COPE SEGOVIA

Segovia
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Radio Dreyeckland

Segovia, Hits, Pop, French songs

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