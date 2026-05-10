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Cities Rochester

Listen to 21 radio stations in Rochester online

undefined WXXI-FM - 91.5 FM

WXXI-FM - 91.5 FM

Rochester, Classical
undefined WAYO-LP 104.3

WAYO-LP 104.3

Rochester, Hits
undefined 105.5 The Beat

105.5 The Beat

Rochester, Hip Hop
undefined WLGZ Legends 102.7 FM

WLGZ Legends 102.7 FM

Rochester, Hits
undefined WHIC The Station of the Cross - English

WHIC The Station of the Cross - English

Rochester, Christian Music
undefined WCJW CJ Country 100.9 FM

WCJW CJ Country 100.9 FM

Rochester, Country
undefined WBTA 1490

WBTA 1490

Rochester, Talk, Pop
undefined 105.9 WMEX FM

105.9 WMEX FM

Rochester, Oldies
undefined Stuart Bedasso Radio

Stuart Bedasso Radio

Rochester, Alternative
undefined Iconic Extra

Iconic Extra

Rochester, 80s, Top 40 & Charts, Pop, 90s
undefined WJKR-DB Jo Khool Radio

WJKR-DB Jo Khool Radio

Rochester, Jazz
undefined WXXI - NPR News & Talk 1370 AM

WXXI - NPR News & Talk 1370 AM

Rochester, Talk
undefined WRUR-FM - WRUR 88.5 FM

WRUR-FM - WRUR 88.5 FM

Rochester, Electro, Talk, Pop
undefined WRMM-FM - WARM 101.3 FM

WRMM-FM - WARM 101.3 FM

Rochester, Ballads, Soul, Easy Listening
undefined WHIC - THE STATION OF THE CROSS 1460 AM

WHIC - THE STATION OF THE CROSS 1460 AM

Rochester, Christian Music
undefined WDKX 1039

WDKX 1039

Rochester, Soul, R'n'B
undefined WBZA - 98.9 The Buzz

WBZA - 98.9 The Buzz

Rochester, Rock
undefined WBER FM 90.5

WBER FM 90.5

Rochester, Alternative
undefined WITR - 89.7 FM

WITR - 89.7 FM

Rochester, Alternative, Pop
undefined KROC FM

KROC FM

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