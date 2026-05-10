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Listen to 14 radio stations in Rennes online

undefined La vilaine radio

La vilaine radio

Rennes, Rock, Disco, Electro, Reggae, Soul, Funk
undefined ici Armorique

ici Armorique

Rennes, Hits, Pop, French songs

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