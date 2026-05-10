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Listen to 52 radio stations in Mönchengladbach online

undefined TranceBase.FM

TranceBase.FM

Mönchengladbach, Techno, Trance
undefined Fohlenradio - das Borussia Mönchengladbach Fanradio

Fohlenradio - das Borussia Mönchengladbach Fanradio

Mönchengladbach
undefined ClubTime.FM

ClubTime.FM

Mönchengladbach, Electro, Minimal, House
undefined HardBase.FM

HardBase.FM

Mönchengladbach, Techno, Electro, Drum'n'Bass
undefined Radio 90.1 Mönchengladbach

Radio 90.1 Mönchengladbach

Mönchengladbach, Hits, Pop

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